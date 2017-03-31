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https://sport.mail.ru/news/tennis/29267668/
31 марта 2017, 12:31 | Теннис | GoTennis.ru

Барбора Стрыкова: У Шараповой нет друзей в Туре

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова поделилась своим мнением касательно возвращения россиянки Марии Шараповой в Тур и предоставления ей wild card на различные турниры.

«Шарапова — это человек, с которой практически никто не дружит в Тур. Не дружу с ней и я. У неё нет друзей, и она почти ни с кем не разговаривает.

Вся ситуация вокруг предоставления ей wild card является достаточно странной. Честно говоря, я шокирована решениями организаторов таких соревнований. Помню, что, когда мне выдавали приглашения на турниры после дисквалификации, то всё равно многое было несколько иначе. Я не выступаю против Марии, просто мне трудно понять ряд связанных со всем этим вещей, — приводит слова Стрыковой издание Daily Mail.
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