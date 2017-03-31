Барбора Стрыкова: У Шараповой нет друзей в Туре

«Шарапова — это человек, с которой практически никто не дружит в Тур. Не дружу с ней и я. У неё нет друзей, и она почти ни с кем не разговаривает.

Вся ситуация вокруг предоставления ей wild card является достаточно странной. Честно говоря, я шокирована решениями организаторов таких соревнований. Помню, что, когда мне выдавали приглашения на турниры после дисквалификации, то всё равно многое было несколько иначе. Я не выступаю против Марии, просто мне трудно понять ряд связанных со всем этим вещей, — приводит слова Стрыковой издание Daily Mail.