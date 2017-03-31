Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29267411/
31 марта 2017, 12:36 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: C возрастом стал лучше справляться с волнением на корте

Экс-лидер мирового рейтинга, швейцарец Роджер Федерер, поделился своими впечатлениями от победы над чехом Томашем Бердыхом на «Мастерсе» в Майами.

«Так получалось, что каждый раз, когда я должен был выигрывать здесь матч, то я в итоге терпел поражение. Было так пару лет назад с тем же Томашем. После подобного ты ещё долго держишь в голове эти проигрыши. К счастью, сейчас мне повезло. Особенно в концовке поединка, когда каждый из нас старался как никогда.

Мне кажется, что с возрастом мне удаётся лучше справляться с волнением на корте. Ты становишься мудрее, играешь более надёжно, так как знаешь, к чему могут привести последствия возможных ошибок, — цитирует Федерера официальный сайт АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Йоханна Конта вернётся в Топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами

Шарапова: Возвращение. Лучшие матчи Марии Шараповой

Томаш Бердых: Думаю, что для меня всё только начинается