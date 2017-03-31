Роджер Федерер: C возрастом стал лучше справляться с волнением на корте

«Так получалось, что каждый раз, когда я должен был выигрывать здесь матч, то я в итоге терпел поражение. Было так пару лет назад с тем же Томашем. После подобного ты ещё долго держишь в голове эти проигрыши. К счастью, сейчас мне повезло. Особенно в концовке поединка, когда каждый из нас старался как никогда.

Мне кажется, что с возрастом мне удаётся лучше справляться с волнением на корте. Ты становишься мудрее, играешь более надёжно, так как знаешь, к чему могут привести последствия возможных ошибок, — цитирует Федерера официальный сайт АТР.