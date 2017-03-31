Каролин Возняцки: Приложу максимум училий, чтобы победить в финальном матче

«Я безумно рада, что смогла сегодня победить, так как это будет мой первый финал на турнире в Майами. До этого моим лучшим достижением здесь был, кажется, полуфинал.

Перед игрой понимала, что Каролина — это очень сильный соперник. Снова убедилась в этом, когда мы уже начали играть. После того, как она мощно начала матч, выполнив несколько ударов навылет, я сразу поняла, что мне надо выкладываться изо всех сил.

Я пыталась продемонстрировать агрессивный теннис, хотела заставить оппонентку двигаться по всему корту. И, кажется, мне это удалось.

Довольна, что смогла пройти так далеко по турнирной сетке. Конечно, останавливаться на этом я не буду. Да, меня снова ждёт сильная соперница, но, надеюсь, что я смогу победить и в решающем матче соревнований, — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.