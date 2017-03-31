Каролин Возняцки: Приложу максимум училий, чтобы победить в финальном матче
Датская теннисистка Каролин Возняцки, ставшая финалисткой турнира Miami Open, прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой.
«Я безумно рада, что смогла сегодня победить, так как это будет мой первый финал на турнире в Майами. До этого моим лучшим достижением здесь был, кажется, полуфинал.
Перед игрой понимала, что Каролина — это очень сильный соперник. Снова убедилась в этом, когда мы уже начали играть. После того, как она мощно начала матч, выполнив несколько ударов навылет, я сразу поняла, что мне надо выкладываться изо всех сил.
Я пыталась продемонстрировать агрессивный теннис, хотела заставить оппонентку двигаться по всему корту. И, кажется, мне это удалось.
Довольна, что смогла пройти так далеко по турнирной сетке. Конечно, останавливаться на этом я не буду. Да, меня снова ждёт сильная соперница, но, надеюсь, что я смогу победить и в решающем матче соревнований, — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.
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