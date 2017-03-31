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https://sport.mail.ru/news/tennis/29266449/
31 марта 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Габашвили и Фельдер пробились в полуфинал парного «Челленджера» в Леоне

В четвертьфинале соревнований категории «Челленджер» в Мексике россиянин Теймураз Габашвили и уругваец Марсель Фельдер обыграли сальвадорца Марсело Аревало и бразильца Фабрицио Неиша со счётом 6/4, 7/5.

Первая встреча дуэтов длилась 1 час 9 минут. За это время российско-уругвайская пара дважды подавала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, тогда как их оппоненты выполнили два эйса, сделали два брейка и столько же раз ошиблись на подаче.

В борьбе за выход в финал парного турнира в Леоне Габашвили и Фельдер сразятся со швейцарцем Лукой Маргароли и бразильцем Каю Зампиери.
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