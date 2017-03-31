Габашвили и Фельдер пробились в полуфинал парного «Челленджера» в Леоне

Первая встреча дуэтов длилась 1 час 9 минут. За это время российско-уругвайская пара дважды подавала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, тогда как их оппоненты выполнили два эйса, сделали два брейка и столько же раз ошиблись на подаче.

В борьбе за выход в финал парного турнира в Леоне Габашвили и Фельдер сразятся со швейцарцем Лукой Маргароли и бразильцем Каю Зампиери.