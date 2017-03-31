Габашвили и Фельдер пробились в полуфинал парного «Челленджера» в Леоне
В четвертьфинале соревнований категории «Челленджер» в Мексике россиянин Теймураз Габашвили и уругваец Марсель Фельдер обыграли сальвадорца Марсело Аревало и бразильца Фабрицио Неиша со счётом 6/4, 7/5.
Первая встреча дуэтов длилась 1 час 9 минут. За это время
В борьбе за выход в финал парного турнира в Леоне Габашвили и Фельдер сразятся со швейцарцем Лукой Маргароли и бразильцем Каю Зампиери.
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