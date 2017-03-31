Винус Уильямс проиграла Йоханне Конте в полуфинале турнира в Майами

В матче ½ финала Уильямс, «посеянная» на турнире под 11-м номером, проиграла Йоханне Конте из Великобритании (10) со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

В финале Конта встретится с датчанкой Каролин Возняцки (12), которая ранее в полуфинале обыграла Каролину Плишкову из Чехии (2) в трех сетах.