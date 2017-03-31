Винус Уильямс проиграла Йоханне Конте в полуфинале турнира в Майами
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).
В матче ½ финала Уильямс, «посеянная» на турнире под 11-м номером, проиграла Йоханне Конте из Великобритании (10) со счетом 4:6, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
В финале Конта встретится с датчанкой Каролин Возняцки (12), которая ранее в полуфинале обыграла Каролину Плишкову из Чехии (2) в трех сетах.
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