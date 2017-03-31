Кирьос победил Зверева в четвертьфинале теннисного турнира в Майами

В матче ¼ финала Кирьос, «посеянный» на турнире под 12-м номером, обыграл Александра Зверева (16) из Германии со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

В следующем раунде Кирьос сыграет против швейцарца Роджера Федерера (4), который ранее в четвертьфинале победил чеха Томаша Бердыха в трех сетах.

В другом полуфинале сразятся Рафаэль Надаль (Испания, 5) и Фабио Фоньини (Италия).