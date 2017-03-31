Кирьос победил Зверева в четвертьфинале теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Австралиец Ник Кирьос пробился в полуфинал турнира серии Masters Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).
В матче ¼ финала Кирьос, «посеянный» на турнире под 12-м номером, обыграл Александра Зверева (16) из Германии со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
В следующем раунде Кирьос сыграет против швейцарца Роджера Федерера (4), который ранее в четвертьфинале победил чеха Томаша Бердыха в трех сетах.
В другом полуфинале сразятся Рафаэль Надаль (Испания, 5) и Фабио Фоньини (Италия).
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