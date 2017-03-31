Братья Брайан проиграли в полуфинале «Мастерса» в Майами в парном разряде

В полуфинальном матче они со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграли соотечественников — братьев Боба Брайана и Майка Брайана (3).



Поединок продолжался 1 час 18 минут. Монро и Сок подали навылет 5 раз, совершили 5 двойных ошибок и использовали 3 брейковых шанса из 5. На счету братьев Брайан 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



В финале «Мастерса» Монро и Сок сыграют против поляка Лукоша Кубота и бразильца Марсело Мело (3).