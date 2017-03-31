Федерер отыграл два матчбола и победил Бердыха в ¼ финала «Мастерса» в Майами
Швейцарец Роджер Федерер (4) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами переиграл чеха Томаша Бердыха (10) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (8:6).
Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий шестое место в рейтинге АТР, исполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 3
За выход в финал Роджер поспорит либо с немцем Александром Зверевым (16), либо с австралийцем Ником Кирьосом (12).
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