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https://sport.mail.ru/news/tennis/29263152/
31 марта 2017, 1:13 | Теннис | Чемпионат.com

Габашвили победил Крюгера и вышел в четвертьфинал челленджера в Мексике

Россиянин Теймураз Габашвили (7) во втором круге турнира серии «челленджер» в Леоне (Мексика) с призовым фондом $ 75 тыс. переиграл американца Митчелла Крюгера со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 164-е место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Габашвили сыграет либо с американцем Эрнесто Эскобедо (2), либо с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом (Q).
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