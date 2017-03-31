Габашвили победил Крюгера и вышел в четвертьфинал челленджера в Мексике

Поединок продолжался 1 час 38 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 164-е место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче.



В четвертьфинале Габашвили сыграет либо с американцем Эрнесто Эскобедо (2), либо с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом (Q).