Габашвили победил Крюгера и вышел в четвертьфинал челленджера в Мексике
Россиянин Теймураз Габашвили (7) во втором круге турнира серии «челленджер» в Леоне (Мексика) с призовым фондом $ 75 тыс. переиграл американца Митчелла Крюгера со счётом 7:6 (7:1), 6:4.
Поединок продолжался 1 час 38 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 164-е место в рейтинге АТР, реализовал 2
В четвертьфинале Габашвили сыграет либо с американцем Эрнесто Эскобедо (2), либо с испанцем Адрианом
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