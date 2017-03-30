Капитан сборной Румынии по теннису заявил, что Серена Уильямс применяет допинг

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«Имидж России пострадал в спортивном плане по причине допинга, но это дело также верно и в отношении Серены Уильямс, — сказал он в интервью газете Evenimentul Zilei. — Вы не видите, как она выглядит? Так или иначе, американцев никто не проверяет на допинг. Если бы стала известна вся правда о допинге американцев, исчезли бы все большие турниры и сбежали бы все спонсоры, вы представляете, что получилось бы?».

За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира, в том числе 23 турнира Большого шлема. В настоящее время она занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова не нуждается в допинге

Нэстасе прокомментировал также высказывания Марии Шараповой, которая сказала в интервью журналу Vogue, что «за прошедший год употребляла намного больше алкоголя, чем когда-либо в жизни».

«Шарапова может делать, что хочет в ее частной жизни, это нормально, я думаю, что у нее была небольшая депрессия в этот период дисквалификации. Что делаешь, когда не играешь? Выпиваешь! Она же русская, конечно же, она может выпить, зачем ей нужен был допинг в 29 лет, может быть, он мне нужен, так как мне 70 лет», — сказал он.

Шарапова выиграла за свою карьеру 35 турниров, в том числе пять турниров Большого шлема.

В начале марта 2016 года спортсменка призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса отстранила россиянку от соревнований. Дисквалификация завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте ( 22—30 апреля ), организаторы которого предоставили россиянке wild card (специальное приглашение).

Нэстасе за свою карьеру, завершившуюся в 1985 году, выиграл два турнира Большого шлема — открытый чемпионат США в 1972 году и Уимблдонский турнир в 1973 году. Он также выиграл в парном разряде три турнира Большого шлема — Ролан Гаррос в 1970 году вместе с Ионом Цириаком, а также Уимблдон и открытый чемпионат США соответственно в 1973 и 1975 году с Джимми Коннорсом.

Нэстасе был первым теннисистом, которому в 1973 году был присвоен титул первой «ракетки» мира, который он сохранял в течение 40 недель.