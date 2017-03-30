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https://sport.mail.ru/news/tennis/29261941/
30 марта 2017, 21:36 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Александр Василевский вышел в ¼ финала парного разряда теннисного турнира во Франции

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Александр Василевский и хорват Антонио Санчич вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<nobr>Белорусско-хорватская</nobr> пара обыграла еще один интернациональный тандем <span class=error>Йоран</span> <span class=error>Влиген</span> (Бельгия) / <span class=error>Дэвид</span> Пел (Нидерланды) — 7:6 (7:5) 2:6 10:5. Увеличить
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Сегодня белорусско-хорватская пара обыграла еще один интернациональный тандем Йоран Влиген (Бельгия) / Дэвид Пел (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 2:6, 10:5.

Ранее в одиночном разряде белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) также пробился в четвертьфинал, победив итальянского теннисиста Симоне Болелли (508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

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