Белорус Александр Василевский вышел в ¼ финала парного разряда теннисного турнира во Франции
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Александр Василевский и хорват Антонио Санчич вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире во французском
Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Ранее в одиночном разряде белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) также пробился в четвертьфинал, победив итальянского теннисиста Симоне Болелли (508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
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