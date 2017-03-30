Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29260818/
30 марта 2017, 18:55 | Теннис | Спорт-Экспресс

ITF утвердил создание нового тура для молодых игроков

Совет директоров ITF утвердил реорганизацию профессионального тенниса, по которой будет сокращено количество профессиональных игроков, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, с 2019 года будет создан новый тур, который поможет молодым теннисистам перейти в профессионалы.

Тур будет носить название Transition Tour, на котором будут разыграны очки ITF, а не ATP или WTA. Федерация планирует, что в число профессионалов будут входить 750 теннисистов и 750 теннисисток.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в третий круг турнира в Сен-Брие

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в третий круг турнира в Сен-Брие

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) пробился в третий раунд турнира во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Скончался легендарный игрок "Зенита"

Слуцкому угрожают. Кому помешал бывший тренер сборной

Новый громкий скандал вокруг Дмитрия Тарасова