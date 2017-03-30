ITF утвердил создание нового тура для молодых игроков
Совет директоров ITF утвердил реорганизацию профессионального тенниса, по которой будет сокращено количество профессиональных игроков, сообщает
пресс-служба организации.
Кроме того, с 2019 года будет создан новый тур, который поможет молодым теннисистам перейти в профессионалы.
Тур будет носить название Transition Tour, на котором будут разыграны очки ITF, а не ATP или WTA. Федерация планирует, что в число профессионалов будут входить 750 теннисистов и 750 теннисисток.
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