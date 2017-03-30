Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в третий круг турнира в Сен-Брие
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) пробился в третий раунд турнира во французском
Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в поединке с итальянским теннисистом Симоне Болелли (508) белорус проиграл первый сет со счетом 6:7 (3:7), но потом сумел перехватить инициативу и взял две партии подряд — 6:4, 6:3. В первом раунде Егор Герасимов обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5. В основную сетку Герасимов пробился, преодолев квалификационный барьер.
В четвертьфинале парного разряда белорус Александр Василевский и хорват Антонио Санчич сегодня встретятся с
На женских состязаниях в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter