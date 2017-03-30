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https://sport.mail.ru/news/tennis/29259679/
30 марта 2017, 17:29 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в третий круг турнира в Сен-Брие

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) пробился в третий раунд турнира во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке с итальянским теннисистом <span class=error>Симоне</span> <span class=error>Болелли</span> (508) белорус проиграл первый сет со счетом 6:7 (3:7) но потом сумел перехватить инициативу и взял две партии подряд — 6:4 6:3. Увеличить
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Сегодня в поединке с итальянским теннисистом Симоне Болелли (508) белорус проиграл первый сет со счетом 6:7 (3:7), но потом сумел перехватить инициативу и взял две партии подряд — 6:4, 6:3. В первом раунде Егор Герасимов обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5. В основную сетку Герасимов пробился, преодолев квалификационный барьер.

В четвертьфинале парного разряда белорус Александр Василевский и хорват Антонио Санчич сегодня встретятся с бельгийско-голландским тандемом Йоран Влиген / Дэвид Пел.

На женских состязаниях в Круасси-Бобур (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (270) зачехлила ракетку после матча первого круга, уступив украинке Екатерине Козловой (113) — 4:6, 2:6.

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