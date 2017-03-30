Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в третий круг турнира в Сен-Брие

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Сегодня в поединке с итальянским теннисистом Симоне Болелли (508) белорус проиграл первый сет со счетом 6:7 (3:7), но потом сумел перехватить инициативу и взял две партии подряд — 6:4, 6:3. В первом раунде Егор Герасимов обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5. В основную сетку Герасимов пробился, преодолев квалификационный барьер.

В четвертьфинале парного разряда белорус Александр Василевский и хорват Антонио Санчич сегодня встретятся с бельгийско-голландским тандемом Йоран Влиген / Дэвид Пел.