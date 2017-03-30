Роджер Федерер и Рафаэль Надаль вернутся в Топ-5 по итогам «Мастерса» в Майами

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30-летний испанец уже вышел в полуфинал соревнований, одолев американца Джека Сока. А 35-летнему швейцарцу только предстоит побороться за путёвку в эту стадию турнира.

Спортсмены займут четвёртое и пятое места в зависимости от результатов. Однако пока никто из них не сможет претендовать на место в тройке лидеров.