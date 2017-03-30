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https://sport.mail.ru/news/tennis/29255507/
30 марта 2017, 13:20 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось обыграть первую ракетку мира

Американка Винус Уильямс, которая в матче ¼ финала турнира в Майами обыграла немку Анжелик Кербер, стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось победить первую ракетку мира. В настоящее время старшей из сестёр Уильямс 36 лет и 10 месяцев.

Для Винус эта победа стала 15-й среди тех, что она одержала над лидерами рейтинга, и первая с августа 2014 года. А впервые ей удалось обыграть первую ракетку мира 19 лет назад, в январе 1998 года (тогда рейтинг WTA возглавляла швейцарка Мартина Хингис).
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