Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось обыграть первую ракетку мира

19-летний теннисист Александр Бублик, уроженец России, рассказал о причинах, по которым с нынешнего года он стал представлять Казахстан, сообщает «Спорт День за Днем». По его словам, он не планирует больше представлять свою родину, отметив, что не добился бы хороших результатов без помощи Казахстанской теннисной федерации.