Теннисист Бублик о переходе под флаг Казахстана: Никогда не вернусь в Россию, там до меня никому не было дела

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— Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела, — сказал теннисист. — А теперь люди переживают за Бублика. И они делают все для моей удачной карьеры. Это самое важное!

— Что Вы вкладываете в понятие «люди»? Это кто, чиновники, болельщики, рядовые жители Казахстана?

— Люди, которые занимаются теннисом. Теннисная федерация Казахстана. Вот они реально волнуются за меня. Помогают, работают, создают условия, чтобы я хорошо играл. В России это было невозможно. Еще в Астане прекрасный теннисный центр. Не знаю, как описать его словами. Но он очень крутой.

— У Вас там и быт налажен?

— Нет. Зачем? Я ведь живу здесь (в России — прим. ред.), тренируюсь в Майами и Монако. А в Казахстан сейчас полечу на матч Кубка Дэвиса ( 7—9 апреля сборная Казахстана примет в Астане команду Китая во втором круге группы I. — прим. ред.). Поприсутствую там. Потренируюсь с ребятами, немножко почувствую себя в команде. Но играть не буду. По правилам ITF мне только через два года можно выступать за команду другой страны.

— Вам бы хотелось сыграть за Казахстан в Кубке Дэвиса?

— Да! Очень! Я уважаю Казахстан. Понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Не имел бы предсезонной подготовки, которую я провел в Майами, со мной бы не ездил фитнес-тренер, моего отца не было бы на всех турнирах. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен. С нетерпением жду, когда смогу сыграть в Кубке Дэвиса.

-Российские теннисные чиновники говорили, что готовы пойти на ваши условия?

-Это момент принципиальный. Мы же знаем и понимаем, какие это «условия», что бы это было.

Цитата Если мы уже приняли решение играть за Казахстан, то я никогда не вернусь в сборную России. Обратно я уже не перейду.

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