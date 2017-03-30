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https://sport.mail.ru/news/tennis/29255270/
30 марта 2017, 13:11 | Теннис | Vesti.kz

Теннисист Бублик о переходе под флаг Казахстана: Никогда не вернусь в Россию, там до меня никому не было дела

19-летний теннисист Александр Бублик, уроженец России, рассказал о причинах, по которым с нынешнего года он стал представлять Казахстан, сообщает «Спорт День за Днем». По его словам, он не планирует больше представлять свою родину, отметив, что не добился бы хороших результатов без помощи Казахстанской теннисной федерации.

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— Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела, — сказал теннисист. — А теперь люди переживают за Бублика. И они делают все для моей удачной карьеры. Это самое важное!

— Что Вы вкладываете в понятие «люди»? Это кто, чиновники, болельщики, рядовые жители Казахстана?

— Люди, которые занимаются теннисом. Теннисная федерация Казахстана. Вот они реально волнуются за меня. Помогают, работают, создают условия, чтобы я хорошо играл. В России это было невозможно. Еще в Астане прекрасный теннисный центр. Не знаю, как описать его словами. Но он очень крутой.

— У Вас там и быт налажен?
— Нет. Зачем? Я ведь живу здесь (в России — прим. ред.), тренируюсь в Майами и Монако. А в Казахстан сейчас полечу на матч Кубка Дэвиса (7—9 апреля сборная Казахстана примет в Астане команду Китая во втором круге группы I. — прим. ред.). Поприсутствую там. Потренируюсь с ребятами, немножко почувствую себя в команде. Но играть не буду. По правилам ITF мне только через два года можно выступать за команду другой страны.

— Вам бы хотелось сыграть за Казахстан в Кубке Дэвиса?
— Да! Очень! Я уважаю Казахстан. Понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Не имел бы предсезонной подготовки, которую я провел в Майами, со мной бы не ездил фитнес-тренер, моего отца не было бы на всех турнирах. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен. С нетерпением жду, когда смогу сыграть в Кубке Дэвиса.

-Российские теннисные чиновники говорили, что готовы пойти на ваши условия?
-Это момент принципиальный. Мы же знаем и понимаем, какие это «условия», что бы это было.

Ранее Бублик рассказал о том, что любит бои чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

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