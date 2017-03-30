Рафаэль Надаль: Надеюсь, что смогу победить в матче с Фоньини

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«Думаю, в первой партии мне удавалось полностью контролировать ход игры. Во втором сете при счёте 0/2 15:40 мне было необходимо удержать свою подачу и быстро сделать обратный брейк. То, что мне всё это удалось, оказало серьёзное воздействие на моего соперника.

Что касается Фабио, то мы с ним давно знакомы и уже не раз встречались на корте. Пару раз он даже смог меня обыграть. Не сомневаюсь, что этот поединок будет непростым, поскольку сейчас он находится в прекрасной форме. Он станет для меня хорошим испытанием. Мне необходимо продемонстрировать лучшее, на что я способен, и сыграть агрессивно. Надеюсь, что смогу победить, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.