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30 марта 2017, 12:57 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Надеюсь, что смогу победить в матче с Фоньини

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от своей победы в четвертьфинале турнира в Майами, а также оценил своего следующего соперника — итальянца Фабио Фоньини.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился впечатлениями от своей победы в четвертьфинале турнира в Майами а также оценил своего следующего соперника — итальянца <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span>. Увеличить
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«Думаю, в первой партии мне удавалось полностью контролировать ход игры. Во втором сете при счёте 0/2 15:40 мне было необходимо удержать свою подачу и быстро сделать обратный брейк. То, что мне всё это удалось, оказало серьёзное воздействие на моего соперника.

Что касается Фабио, то мы с ним давно знакомы и уже не раз встречались на корте. Пару раз он даже смог меня обыграть. Не сомневаюсь, что этот поединок будет непростым, поскольку сейчас он находится в прекрасной форме. Он станет для меня хорошим испытанием. Мне необходимо продемонстрировать лучшее, на что я способен, и сыграть агрессивно. Надеюсь, что смогу победить, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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