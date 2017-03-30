Свитолина покинет Топ-10 мирового теннисного рейтинга в понедельник

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Лучшая теннисистка Украины и 10-я ракетка мира Свитолина свой первый матч на турнире проводила против американки Бетани Маттек-Сэндс и уступила сопернице со счетом 5:7, 4:6.

В свою очередь, выход американки Венус Уильямс в полуфинал соревнований гарантировал ей как минимум подъем с 12-й на 9-ю позицию рейтинга WTA. Это значит, что Свитолина опуститься с 10-го на 11-е место.

Добавим, что шанс обойти украинку имеют датчанка Каролин Возняцки и британка Йоханна Конта, которые уже вышли в полуфинал. В случае выхода в финал они также обойдут Свитолину в рейтинге со следующей недели.