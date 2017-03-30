Сегодня день рождения у Саманты Стосур!

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Саманта Стосур родилась Брисбене (Австралия). Отца спортсменки зовут Тони, мать — Дайан. У Саманты есть два брата — Дэниэл и Доминик.

Стосур начала заниматься теннисом в возрасте восьми лет, а на профессиональном уровне впервые сыграла в 1999 году. За время выступления в Про-Туре Стосур завоевала восемь титулов.

Самым значимым достижением австралийки на турнирах «Большого шлема» является победа на US Open-2011, где в финале она обыграла главного фаворита турнира — американку Серену Уильямс. Личным рекордом Саманты в рейтинге WTA было четвёртое место, на которое она поднялась 21 февраля 2011 года. В данный момент спортсменка занимает 19-ю позицию в мировой табели о рангах.

Стоит отметить, что Саманта также успешно выступает и в парном разряде. В её активе 24 титула, особняком из которых стоят победы на турнирах «Большого шлема» — US Open-2005 и «Ролан Гаррос"-2006. В феврале 2006 года Стосур возглавляла мировой парный рейтинг WTA. За профессиональную карьеру Сэм заработала $16,553,819 призовых.

Свободное время Саманта предпочитает проводить вместе с друзьями. Кроме того теннисистка увлекается просмотром фильмов и сериалов, а также прослушиванием музыки.