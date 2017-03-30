Фабио Фоньини во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс 1000»

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Кроме того, Фоньини стал первым несеянным игроком, которому удалось дойти до этой стадии соревнований Miami Open с 2007 года. А также он стал первым итальянским теннисистом, который поборется за выход в финал «Мастерса» в Майами.