Александр Бублик: Мой лучший друг — ярый почитатель Головкина, но мне более интересен МакГрегор
Казахстанский теннисист Александр Бублик, ранее выступавший за Россию, в интервью «Спорту День за Днем» рассказал о своем отношении к боевым видам спорта и боксеру Геннадию Головкину.
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— Кстати, мой лучший друг — ярый почитатель Головкина. И когда я стал казахстанцем, он сказал, что теперь мы вместе будем болеть за «Трипл Джи» (ГГГ — Головкин Геннадий Геннадьевич. — «Спорт День за Днем»).
Правда, я не фанат Головкина. Люблю бои Геннадия, потому что он лучший боксер. Но чемпион UFC Конор МакГрегор мне более интересен. Одни его выходки чего стоят! На бой МакГрегора я бы сам купил билеты. Чего бы я, наверное, не делал на бой Головкина. Не наверное, а точно. На бой Головкина не пойду смотреть вживую. А вот на МакГрегора пошел бы. И на его
Бокс не очень люблю. Там слишком много правил. Ударил, отошел, раз — очко. Засчитали, не засчитали. Я просто в правилах ничего не понимаю. Да, мне интересно, кто выиграет, но я не понимаю, что и как считается. В ММА все ясно: упал — получай. Весело!
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