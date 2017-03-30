Miami Open. Расписание десятого игрового дня
Четверг, 30 марта — десятый игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся полуфинальные поединки в женском одиночном разряде и четвертьфиналы у мужчин, а также определятся участники финала в соревнованиях пар.
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Четверг, 30 марта 2017 года.
Stadium. Начало в 13:00 (20:00 по московскому времени)
Каролин Возняцки (Дания, 12) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
Не ранее 15:00 (22:00)
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Томаш Бердых (Чехия, 10).
Не ранее 19:00 (02:00)
Александр Зверев (Германия, 16) — Ник Киргиос (Австралия, 12).
Не ранее 21:00 (04:00)
Винус Уильямс (США, 11) — Йоханна Конта (Великобритания, 10).
Grandstand. Начало в 13:00 (20:00)
Лукаш Кубот/Марсело Мело (Польша/Бразилия, 6) — Бенджамин Беккер/Даниэль Нестор (США/Канада).
Не ранее 17:00 (00:00)
Николас Монро/Джек Сок (США) — Боб Брайан/Майк Брайан (США, 3).
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