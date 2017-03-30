Братья Брайаны пробились в ½ финала соревнований Miami Open
Американцы Боб и Майк Брайаны сломили сопротивление хорватов Марина Чилича и Николы Мектича со счётом 6/7 (4), 6/4, 11:9 в четвертьфинале турнира в Майами.
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Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время братья Брайаны сделали два эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три
В полуфинале соревнований Miami Open Боб и Майк Брайаны сыграют со своими соотечественниками Николасом Монро и Джеком Соком.
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