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30 марта 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Братья Брайаны пробились в ½ финала соревнований Miami Open

Американцы Боб и Майк Брайаны сломили сопротивление хорватов Марина Чилича и Николы Мектича со счётом 6/7 (4), 6/4, 11:9 в четвертьфинале турнира в Майами.

Американцы Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span> сломили сопротивление хорватов Марина <span class=error>Чилича</span> и <span class=error>Николы</span> <span class=error>Мектича</span> со счётом 6/7 (4) 6/4 11:9 в четвертьфинале турнира в Майами. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время братья Брайаны сделали два эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.

В полуфинале соревнований Miami Open Боб и Майк Брайаны сыграют со своими соотечественниками Николасом Монро и Джеком Соком.
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