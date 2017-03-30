Братья Брайаны пробились в ½ финала соревнований Miami Open

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Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время братья Брайаны сделали два эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.

В полуфинале соревнований Miami Open Боб и Майк Брайаны сыграют со своими соотечественниками Николасом Монро и Джеком Соком.