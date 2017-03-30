Зарина Дияс вышла в четвертьфинал турнира в Китае
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в четвертьфинал турнира ITF в китайском Цюаньчжоу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В матче 1/8-й Дияс обыграла представительницу Китая Линь Чжу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. За выход в полуфинал Дияс сыграет с первой ракеткой турнира, также теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай.
Напомним, Дияс на сегодня занимает 209-е место в рейтинге WTA.
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