Зарина Дияс вышла в четвертьфинал турнира в Китае

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В матче 1/8-й Дияс обыграла представительницу Китая Линь Чжу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. За выход в полуфинал Дияс сыграет с первой ракеткой турнира, также теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай.

Напомним, Дияс на сегодня занимает 209-е место в рейтинге WTA.