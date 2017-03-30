Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.
Надаль, посеянный под 5-м номером, в четвертьфинале обыграл американца Джека Сока (13-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В полуфинале Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини.
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