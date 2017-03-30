Винус Уильямс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче ¼ финала Уильямс, «посеянная» на турнире под 11-м номером, обыграла первую «ракетку» мира и турнира Ангелик Кербер из Германии со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

В следующем раунде Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Великобритании (10). В другом полуфинале сразятся Каролин Возняцки (Дания, 12) и Каролина Плошкова (Чехия, 2).