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https://sport.mail.ru/news/tennis/29250409/
30 марта 2017, 8:00 | Теннис | ТАСС

Винус Уильямс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Майами

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).

В следующем раунде 36-летняя американка сыграет против Йоханны Конты из Великобритании. Увеличить
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В матче ¼ финала Уильямс, «посеянная» на турнире под 11-м номером, обыграла первую «ракетку» мира и турнира Ангелик Кербер из Германии со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

В следующем раунде Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Великобритании (10). В другом полуфинале сразятся Каролин Возняцки (Дания, 12) и Каролина Плошкова (Чехия, 2).
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