Винус Уильямс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Майами
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).
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В матче ¼ финала Уильямс, «посеянная» на турнире под 11-м номером, обыграла первую «ракетку» мира и турнира Ангелик Кербер из Германии со счетом 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
В следующем раунде Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Великобритании (10). В другом полуфинале сразятся Каролин Возняцки (Дания, 12) и Каролина Плошкова (Чехия, 2).
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