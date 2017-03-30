Фоньини уверенно победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Майами
Японец Кей Нисикори (2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 2:6.
Поединок продолжался 1 час 7 минут. 29-летний уроженец Санремо, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5
За выход в первый в карьере финал соревнований серии «Мастерс-1000» Фоньини поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (5), либо с американцем Джеком Соком (13).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter