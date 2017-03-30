Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29249815/
30 марта 2017, 0:33 | Теннис | Чемпионат.com

Фоньини уверенно победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Японец Кей Нисикори (2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. 29-летний уроженец Санремо, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За выход в первый в карьере финал соревнований серии «Мастерс-1000» Фоньини поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (5), либо с американцем Джеком Соком (13).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!