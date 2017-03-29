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https://sport.mail.ru/news/tennis/29249453/
29 марта 2017, 23:37 | Теннис | Чемпионат.com

Конта одержала волевую победу над Халеп в четвертьфинале турнира в Майами

Британка Йоханна Конта (10) в четвертьфинале турнира в Майами одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп (3) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 30 минут. 25-летняя уроженка Сиднея, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, отыгралась со счёта 3:5 на тай-брейке второго сета, а Симона не реализовала подачу на матч во второй партии.

За выход в финал Конта поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Винус Уильямс (11).
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