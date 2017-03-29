Конта одержала волевую победу над Халеп в четвертьфинале турнира в Майами

Поединок продолжался 2 часа 30 минут. 25-летняя уроженка Сиднея, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, отыгралась со счёта 3:5 на тай-брейке второго сета, а Симона не реализовала подачу на матч во второй партии.



За выход в финал Конта поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Винус Уильямс (11).