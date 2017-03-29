Конта одержала волевую победу над Халеп в четвертьфинале турнира в Майами
Британка Йоханна Конта (10) в четвертьфинале турнира в Майами одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп (3) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 30 минут. 25-летняя уроженка Сиднея, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, отыгралась со счёта 3:5 на
За выход в финал Конта поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Винус Уильямс (11).
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