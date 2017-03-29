Российская пара Макарова/Веснина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (общий призовой фонд — $6,9 млн).
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В матче ¼ финала россиянки, «посеянные» на турнире под вторым номером, уступили канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань со счетом 6:7 (3:7), 1:6.
Турнир завершится 2 апреля.
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