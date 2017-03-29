Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29248248/
29 марта 2017, 20:31 | Теннис | ТАСС

Российская пара Макарова/Веснина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (общий призовой фонд — $6,9 млн).

В матче ¼ финала россиянки уступили канадке <span class=error>Габриэле</span> <span class=error>Дабровски</span> и китаянке <span class=error>Сюй</span> <span class=error>Ифань</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче ¼ финала россиянки, «посеянные» на турнире под вторым номером, уступили канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Турнир завершится 2 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Андрей Скабелка возглавил омский клуб КХЛ "Авангард"

Фигуристка Медведева заявила, что усложнила программу на ЧМ, чтобы преодолеть себя

Monde: отстраненный от футбола Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА