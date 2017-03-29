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https://sport.mail.ru/news/tennis/29245471/
29 марта 2017, 16:33 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции

Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Круаси-Бобур (Франция), проиграв в двух сетах представительнице Бельгии Марине Заневской, — 2/6, 2/6.

За время матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы допустила две двойные ошибки. 23-летняя Марина, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов и шесть раз ошибалась при подаче. Заневская увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвертьфинале турнира Заневская сыграет с победительницей игры россиянки Екатерины Александровой и хозяйки кортов Амандин Хессе.
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