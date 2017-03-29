Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции

За время матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы допустила две двойные ошибки. 23-летняя Марина, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов и шесть раз ошибалась при подаче. Заневская увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвертьфинале турнира Заневская сыграет с победительницей игры россиянки Екатерины Александровой и хозяйки кортов Амандин Хессе.