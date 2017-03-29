Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции
Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в
Круаси-Бобур (Франция), проиграв в двух сетах представительнице Бельгии Марине Заневской, — 2/6, 2/6.
За время матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы допустила две двойные ошибки. 23-летняя Марина, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, реализовала пять
В четвертьфинале турнира Заневская сыграет с победительницей игры россиянки Екатерины Александровой и хозяйки кортов Амандин Хессе.
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