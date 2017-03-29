Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» во Франции
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в
Сен-Бриё (Франция), проиграв в двух сетах немцу Йереми Яну, — 3/6, 4/6.
Матч продлился 1 час 10 минут. 231-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, трижды брал подачу соперника, сделал три эйса и две двойные ошибки. 26-летний Йереми, занимающий 227-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять
Во втором круге турнира Ян померится силами с Джеймсом Макги из Ирландии.
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