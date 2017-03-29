Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29245248/
29 марта 2017, 16:36 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» во Франции

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Сен-Бриё (Франция), проиграв в двух сетах немцу Йереми Яну, — 3/6, 4/6.

Матч продлился 1 час 10 минут. 231-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, трижды брал подачу соперника, сделал три эйса и две двойные ошибки. 26-летний Йереми, занимающий 227-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять брейк-пойнтов, совершил один эйс и четырежды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Ян померится силами с Джеймсом Макги из Ирландии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции

Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции

Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Круаси-Бобур (Франция), проиграв в двух сетах представительнице Бельгии Марине Заневской, — 2/6, 2/6.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Анастасия Комардина покидает турнир ITF во Франции

Сегодня день рождения у Дженнифер Каприати!

Александр Кудрявцев завершил выступление на "Челленджере" во Франции