Ксения Лыкина обыграла Валерию Савиных на старте соревнований ITF в Цюаньчжоу
Российская теннисистка Ксения Лыкина преодолела барьер первого раунда турнира серии ITF в Цюаньчжоу (Китай), переиграв в двух сетах россиянку Валерию Савиных, — 6/4, 6/2.
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За время поединка 188-я ракетка мира, 26-летняя Ксения, реализовала четыре
Во втором круге соревнований Ксения сразится с японкой Хироко Куватой.
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