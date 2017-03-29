Ксения Лыкина обыграла Валерию Савиных на старте соревнований ITF в Цюаньчжоу

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За время поединка 188-я ракетка мира, 26-летняя Ксения, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Её ровесница Савиных, занимающая 362-ю строчку мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. Лыкина увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором круге соревнований Ксения сразится с японкой Хироко Куватой.