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29 марта 2017, 15:28 | Теннис | GoTennis.ru

Ксения Лыкина обыграла Валерию Савиных на старте соревнований ITF в Цюаньчжоу

Российская теннисистка Ксения Лыкина преодолела барьер первого раунда турнира серии ITF в Цюаньчжоу (Китай), переиграв в двух сетах россиянку Валерию Савиных, — 6/4, 6/2.

Российская теннисистка Ксения <span class=error>Лыкина</span> преодолела барьер первого раунда турнира серии ITF в <span class=error>Цюаньчжоу</span> (Китай) переиграв в двух сетах россиянку Валерию <span class=error>Савиных</span> — 6/4 6/2. Увеличить
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За время поединка 188-я ракетка мира, 26-летняя Ксения, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Её ровесница Савиных, занимающая 362-ю строчку мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. Лыкина увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором круге соревнований Ксения сразится с японкой Хироко Куватой.
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