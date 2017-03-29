Москва в шестой раз примет командный чемпионат мира по пляжному теннису
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1—16 июля на песчаных кортах Национального теннисного центра им. Х. А. Самаранча в Москве пройдёт командный чемпионат мира по пляжному теннису.
Турнир проводится с 2012 года.
В 2016 году сборная России впервые завоевала золотые медали чемпионата мира. В 2017 году участие в соревнованиях примут 24 команды. Сборные, не отобравшиеся по рейтингу, смогут бороться в квалификации за право попадания в основную сетку. Каждая команда должна состоять из
Командный юношеский турнир будет проводиться в возрастной категории 14 лет и моложе, сообщает
Отбор спортсменов в национальную и юношескую сборные России пройдёт на основе результатов чемпионата России и первенства России (игроки до 15 лет), который состоится
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