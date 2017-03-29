Москва в шестой раз примет командный чемпионат мира по пляжному теннису

Турнир проводится с 2012 года.



В 2016 году сборная России впервые завоевала золотые медали чемпионата мира. В 2017 году участие в соревнованиях примут 24 команды. Сборные, не отобравшиеся по рейтингу, смогут бороться в квалификации за право попадания в основную сетку. Каждая команда должна состоять из четырёх-шести игроков. При этом капитан может не входить в состав играющих.



Командный юношеский турнир будет проводиться в возрастной категории 14 лет и моложе, сообщает пресс-служба ФТР.



Отбор спортсменов в национальную и юношескую сборные России пройдёт на основе результатов чемпионата России и первенства России (игроки до 15 лет), который состоится 1—4 июня в Рыбинске, а также Кубка России и первенства России (игроки до 17 лет) 29 июня — 2 июля в Самаре.