Теннисистка Звонарева не доиграла свой первый матч после возобновления карьеры

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На турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле (призовой фонд $15 тысяч) 32-летняя россиянка в среду встретилась с британкой Кэти Болтер. Звонарева приняла решение сняться с матча при счете 7:6, 2:3.

Последний раз спортсменка выступала на профессиональном теннисном турнире в апреле 2015 года, тогда она сумела дойти до второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в польском Катовице. В августе 2016 года теннисистка вышла замуж и родила ребенка.

В активе 32-летней Звонаревой 12 побед на турнирах WTA.