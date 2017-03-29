Теннисистка Звонарева не доиграла свой первый матч после возобновления карьеры
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бывшая вторая «ракетка» мира россиянка Вера Звонарева не смогла доиграть свой первый матч после возобновления карьеры.
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На турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле (призовой фонд $15 тысяч) 32-летняя россиянка в среду встретилась с британкой Кэти Болтер. Звонарева приняла решение сняться с матча при счете 7:6, 2:3.
Последний раз спортсменка выступала на профессиональном теннисном турнире в апреле 2015 года, тогда она сумела дойти до второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в польском Катовице. В августе 2016 года теннисистка вышла замуж и родила ребенка.
В активе 32-летней Звонаревой 12 побед на турнирах WTA.
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