Юрген Мельцер стал отцом
В семье,
экс-восьмой ракетки мира, австрийца Юргена Мельцера, произошло пополнение. Супруга игрока Фабьен Мельцер-Надараджа родила сына, которого назвали Ноэлем.
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Видимо, что-то случилось...
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«Радость от отцовства нельзя сравнить ни с одним чувством. Спасибо моей замечательной жене за такой подарок. Добро пожаловать в мир, Ноэль», — написал Мельцер на своей странице в социальной сети Facebook.
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