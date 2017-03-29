Юрген Мельцер стал отцом

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«Радость от отцовства нельзя сравнить ни с одним чувством. Спасибо моей замечательной жене за такой подарок. Добро пожаловать в мир, Ноэль», — написал Мельцер на своей странице в социальной сети Facebook.