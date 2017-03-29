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29 марта 2017, 13:11 | Теннис | GoTennis.ru

Юрген Мельцер стал отцом

В семье, экс-восьмой ракетки мира, австрийца Юргена Мельцера, произошло пополнение. Супруга игрока Фабьен Мельцер-Надараджа родила сына, которого назвали Ноэлем.

В семье <nobr>экс-восьмой</nobr> ракетки мира австрийца <span class=error>Юргена</span> <span class=error>Мельцера</span> произошло пополнение. Супруга игрока <span class=error>Фабьен</span> <nobr>Мельцер-Надараджа</nobr> родила сына которого назвали <span class=error>Ноэлем</span>. Увеличить
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«Радость от отцовства нельзя сравнить ни с одним чувством. Спасибо моей замечательной жене за такой подарок. Добро пожаловать в мир, Ноэль», — написал Мельцер на своей странице в социальной сети Facebook.
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