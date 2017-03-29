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29 марта 2017, 13:05 | Теннис | УНИАН

Долгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с Португалией

Лидеры сборной Украины по теннису Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко по разным причинам отказались выступить в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии, сообщил в своем Facebook капитан команды, лучший теннисист в истории Украины Андрей Медведев.

Все три лидера сборной Украины одновременно отказались от выступления за национальную команду. Увеличить
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«Из-за травм невозможно участие в этом противостоянии Александра Долгополова и Ильи Марченко. Объективный резон не играть у Сергея Стаховского…», — сообщил Медведев.

«В этих условиях я, как капитан национальной сборной Украины, принял решение дать возможность выступить на самом высоком уровне нашим молодым игрокам — Никите Маштакову (18 лет — ред.) и Ильи Белобородьку (15). В любом случае именно они и их сверстники придут на смену сегодняшним лидерам. Поэтому, пользуясь такой, конечно, не лучшей возможностью, пригласил их в состав команды. Именно в матчах Кубка Дэвиса нынешние юниоры смогут приобрести настоящий профессиональный опыт», — добавил капитан команды.

«Вместе с Никитой и Ильей в бой против португальской дружины пойдут опытные Артем Смирнов и Денис Молчанов», — подытожил Медведев.

В составе сборной Португалии выступят опытные Жоао Соуза, Гаштау Элиаш, Педро Соуза и Жоао Домингес.

Как сообщал УНИАН, матч второго раунда Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Португалия — Украина состоится 7—9 апреля. Победитель матча попадет в плей-офф Мировой группы, а в случае победы и в следующем матче, сможет в 2018-м году сыграть в компании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

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