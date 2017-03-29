Долгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с Португалией
Лидеры сборной Украины по теннису Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко по разным причинам отказались выступить в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии, сообщил в своем Facebook капитан команды, лучший теннисист в истории Украины Андрей Медведев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Из-за травм невозможно участие в этом противостоянии Александра Долгополова и Ильи Марченко. Объективный резон не играть у Сергея Стаховского…», — сообщил Медведев.
«В этих условиях я, как капитан национальной сборной Украины, принял решение дать возможность выступить на самом высоком уровне нашим молодым игрокам — Никите Маштакову (18 лет — ред.) и Ильи Белобородьку (15). В любом случае именно они и их сверстники придут на смену сегодняшним лидерам. Поэтому, пользуясь такой, конечно, не лучшей возможностью, пригласил их в состав команды. Именно в матчах Кубка Дэвиса нынешние юниоры смогут приобрести настоящий профессиональный опыт», — добавил капитан команды.
«Вместе с Никитой и Ильей в бой против португальской дружины пойдут опытные Артем Смирнов и Денис Молчанов», — подытожил Медведев.
В составе сборной Португалии выступят опытные Жоао Соуза, Гаштау Элиаш, Педро Соуза и Жоао Домингес.
Как сообщал УНИАН, матч второго раунда Первой группы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter