Мария Шарапова заявила, что сохраняет мотивацию быть лучшей теннисисткой

Победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова 7 марта 2016 года на специально организованной пресс-конференции заявила, что получила уведомление, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на Открытом чемпионате Австралии, найдены следы мельдония. Мельдоний был внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. При этом Шарапова заявила, что «последние десять лет принимала препарат “Милдронат”, который давал ей семейный доктор».

В июне Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиянку на два года, срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 года. Позже Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил срок дисквалификации до 26 апреля 2017 года. За время отлучения от тенниса Шарапова прошла курс обучения глобальному стратегическому менеджменту в Гарвардской школе бизнеса, провела 10 дней в Лондоне, изучая принципы руководства, стажировалась в рекламном агентстве, неделю провела рядом с комиссионером НБА Адамом Сильвером и неделю — рядом с дизайнерами крупного производителя спортивной экипировки, не считая того, что занималась своим брендом по производству сладостей. А в сентябре готовится к выходу автобиография россиянки, которой в апреле исполнится 30 лет.

«Я узнала, что жизнь и без тенниса может быть хороша. Это расширило мои возможности. Я много тренировалась в течение последних четырех месяцев, — заявила Шарапова, которую цитирует Рейтер, добавив, что ей, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы войти в соревновательный ритм. — Тренировки никогда не бывают такими же, как игры в матчах. Но я знаю, что мой ум и мое тело все еще сохраняют мотивацию быть лучшей теннисисткой, которой я могу быть».

«Хотя моя карьера на той стадии, когда она ближе к концу, чем к началу, всегда хочется закончить главу своей жизни на своих собственных условиях, по своему собственному выбору. Когда тебе нравится то, что ты делаешь, и ты делаешь это со страстью и добросовестно, много работаешь на корте номер 28 (тренировочном корте), когда никто не этого не видит… Тогда ты знаешь, чего ты стоишь и кто ты такой. Когда я выхожу на корт 28, и никто в этот момент за мной не следит, — это тот момент, когда выигрываются мои трофеи», — сказала россиянка.

Первый официальный матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили российской теннисистке wild card.