Шарапова: Возвращение. Десять главных поражений Марии Шараповой
Конечно, в карьере Марии случались не только крутые матчи и великие победы. Сегодняшний материал посвящён тем поединкам, которые российские болельщики не хотели бы вспоминать. Три матча с Сереной, поражения от Кириленко и Кудрявцевой и ещё пять, к сожалению, незабываемых встреч.
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Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.
Конечно, в карьере Марии случались не только крутые матчи и великие победы. Сегодняшний материал посвящён тем поединкам, которые российские болельщики не хотели бы вспоминать. Три матча с Сереной, поражения от Кириленко и Кудрявцевой и ещё пять, к сожалению, незабываемых встреч.
Индиан-Уэллс-2007 — триумф Звонарёвой.
Начало нового сезона получилось для россиянки воодушевляющим. Она вышла в финал Открытого первенства Австралии, и в целом демонстрировала двольно убедительный класс игры.
И нужно понимать, что начиная с 2004 года, Мария всегда была главной российской теннисисткой. Чего уж там, она осталась ей даже после дисквалификации — в информационном пространстве так точно.
Поэтому матч с 20-й ракеткой мира Звонарёвой получился настолько необычным. На своём уровне Шарапова действовала лишь во второй партии, которая завершилась со счётом 7/5. В первом сете Звонарёва оказалась гораздо уверенее, а в третьем Мария взяла один гейм.
Майами-2007 — дежурное поражение от ещё не набравшей форму Серены.
Противостояние Шараповой и
Россиянка проводила очень слабый сезон, омрачённый в том числе отказом в поединке с Иванович в Токио. Но
«Кубок Кремля"-2007 — поражение в первом же матче.
Мария Шарапова редко играет за сборную и ещё реже — в России. Поэтому многие болельщики ждут от таких её выступлений невероятного уровня и неизменных побед. Именно поэтому второй раунд «Кубка Кремля"-2007 получился настолько разочаровывающим.
Выступление в Москве не было нужно Марии для квалификации на Итоговый — даже после провального US Open ей хватало очков. Но Шарапова всё равно приехала. И, судя по событиям первого сета, не собиралась просто погулять по Москве. Стартовая партия матча с Азаренко получилось невероятно напряжённой и сложной для обеих теннисисток — 6/7 (9). Но вот во втором сете такой борьбы уже не было. Мария обозначила сопротивление, но, вероятно, не собиралась рисковать грядущим турниром в Испании. Итог — поражение в первом же поединке перед домашними трибунами. Было неприятно.
Уимблдон-2008 — поражение от Аллы Кудрявцевой.
Прежде в том сезоне Мария Шарапова проиграла Звонарёвой и Сафиной — они взяли медали Олимпиады и находились если не на пике формы, то близко к нему — и Кузнецовой, которая была третьей ракеткой мира.
Но на Уимблдоне ситуация обстояла иначе. Во втором раунде Шарапова должна была сыграть со 154-й ракеткой мира Аллой Кудрявцевой. И Мария проиграла. Со счётом 2/6, 4/6.
Никогда с сезона-2004 позиции Шараповой не казались настолько уязвимыми. В том году она не была надеждой мирового тенниса. И не была даже главной российской теннисисткой.
Монреаль-2008 и травма плеча.
Но худшее случилось немного позже. Мария отдохнула немногим больше месяца и вышла на корт в Монреале. Во втором раунде Шарапова одержала непростую трёхсетовую победу над 56-й ракеткой мира Мартой Домачовской, но всё это забылось после несостоявшегося матча третьего круга.
Мария не проиграла Аи Сугияме — она просто не смогла принять участие в матче
Australian Open-2010 — поражение от Кириленко.
На Открытом первенстве Австралии того года Мария заработала 16 тысяч долларов и получила пять очков в рейтинг. Пять.
Всё
Неприятен сам факт того, что Шарапова уступила теннисистке, которая в парном разряде играла куда лучше, чем в одиночном. Но также нельзя сказать, что Кириленко провела турнир всей жизни — кроме Шараповой, она одолела Ивонн Мойсбургер и Роберту Винчи (114-я и 63-я ракетки мира), а Динару Сафину прошла на отказе. В четвертьфинале Кириленко потерпела поражение от Цзе Чжан.
Индиан-Уэллс-2011 — доминирование Возняцки.
В 2011 году Каролин Возняцки была первой ракеткой мира и вообще демонстрировала довольно симпатичную игру. Но в полуфинале «Премьера» в
Олимпиада-2012 и всего один гейм в матче с Сереной.
Тот матч, о котором писать вообще не хочется. Несмотря на то, что я болею за Серену, это было очень неприятно.
Мария провела отличный матч против Лисицки, выглядела гораздо увереннее Клийстерс и взяла реванш у Кириленко. Всё было хорошо, все ждали интересного финала с Сереной, хотя и понимали, что для победы нужно будет небольшое чудо.
Чуда не произошло. Одинокие крики с трибун «Маша, давай!» поглощались ледяным спокойствием Серены и беспомощностью Шараповой. В своё время мир надеялся, что вывеска «Серена-Шарапова» станет
Майами-2013 и кошмар в концовке финала.
Последний матч с Сереной в этом списке. Неизбежное, но от этого не менее алогичное, поражение.
Шарапова отлично продвигалась по сетке, серьёзно поборовшись только с Сарой Эррани, и подошла к финалу в отличной форме. Что и проявилось в первом сете — Мария действовала острее, Серена ошибалась — и вот первую партию забирает российская теннисистка. Отлично, возможно, Мария
Во втором сете даже самые оптимистично настроенные болельщики начали в этом сомневаться. А в третьем сете играла только Уильямс — Шарапова не взяла ни одного гейма и не смогла противопоставить американке вообще ничего.
Штутгарт-2015 и неоформившееся противостояние с Кербер.
В начале сезона Мария отлично провела Australian Open, гораздо более уверенно, чем обычно, противостояла Серене, но заметно слабее выглядела в Акапулько,
После поражения в первом раунде Майами все ждали реабилитации на любимом «Премьере» Шараповой — в Штутгарте. Многие болельщики в комментариях уже считали, как рейтинговые очки за победу помогут россиянке подняться. Но в итоге всё закончилось счётом 1/6 в последнем сете матча.
Что обиднее всего, это поражение не позволяет сказать, что Шарапова непременно бросила бы вызов Кербер в сезоне-2016, если бы не дисквалификация. Спад Серены вовсе не значит, что Мария взяла бы несколько чашек «Шлемов» и поборолась за лидерство в рейтинге. Матч в Штутгарте показал, что немка, вероятно, так и осталась бы главной теннисисткой 2016 года.
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