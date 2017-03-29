Шарапова: Возвращение. Десять главных поражений Марии Шараповой

Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.



Конечно, в карьере Марии случались не только крутые матчи и великие победы. Сегодняшний материал посвящён тем поединкам, которые российские болельщики не хотели бы вспоминать. Три матча с Сереной, поражения от Кириленко и Кудрявцевой и ещё пять, к сожалению, незабываемых встреч.

Индиан-Уэллс-2007 — триумф Звонарёвой.

Начало нового сезона получилось для россиянки воодушевляющим. Она вышла в финал Открытого первенства Австралии, и в целом демонстрировала двольно убедительный класс игры.



И нужно понимать, что начиная с 2004 года, Мария всегда была главной российской теннисисткой. Чего уж там, она осталась ей даже после дисквалификации — в информационном пространстве так точно.



Поэтому матч с 20-й ракеткой мира Звонарёвой получился настолько необычным. На своём уровне Шарапова действовала лишь во второй партии, которая завершилась со счётом 7/5. В первом сете Звонарёва оказалась гораздо уверенее, а в третьем Мария взяла один гейм.

Майами-2007 — дежурное поражение от ещё не набравшей форму Серены.

Противостояние Шараповой и Уильямс-младшей — это, конечно, отдельная тема для обсуждения. И делать какие-то выводы об уровне российской теннисистки на основании этого соперничества нет смысла. Но стоит понимать, что в 2007 Серена была очень далека от пика формы, претензий на величие Штеффи Граф и 23 титулов «Шлемов» — американка находилась на 18-й строчке рейтинга. И в статистике личных встреч с Марией до этого матча были неприятные, но нормальные цифры 3:2.



Россиянка проводила очень слабый сезон, омрачённый в том числе отказом в поединке с Иванович в Токио. Но всё-таки болельщики не ждали подобного расклада событий. Два взятых гейма в матче — это плохо. Отсутствие намёка на борьбу — это ещё хуже. А то, что вкупе с финалом Australian Open-2007 этот матч стал переломным моментом в формате соперничества Серены и Шараповой — это ещё более грустно. Даже болельщики американки предпочли бы, чтобы это соперничество было менее односторонним.



«Кубок Кремля"-2007 — поражение в первом же матче.

Мария Шарапова редко играет за сборную и ещё реже — в России. Поэтому многие болельщики ждут от таких её выступлений невероятного уровня и неизменных побед. Именно поэтому второй раунд «Кубка Кремля"-2007 получился настолько разочаровывающим.



Выступление в Москве не было нужно Марии для квалификации на Итоговый — даже после провального US Open ей хватало очков. Но Шарапова всё равно приехала. И, судя по событиям первого сета, не собиралась просто погулять по Москве. Стартовая партия матча с Азаренко получилось невероятно напряжённой и сложной для обеих теннисисток — 6/7 (9). Но вот во втором сете такой борьбы уже не было. Мария обозначила сопротивление, но, вероятно, не собиралась рисковать грядущим турниром в Испании. Итог — поражение в первом же поединке перед домашними трибунами. Было неприятно.

Уимблдон-2008 — поражение от Аллы Кудрявцевой.

Прежде в том сезоне Мария Шарапова проиграла Звонарёвой и Сафиной — они взяли медали Олимпиады и находились если не на пике формы, то близко к нему — и Кузнецовой, которая была третьей ракеткой мира.



Но на Уимблдоне ситуация обстояла иначе. Во втором раунде Шарапова должна была сыграть со 154-й ракеткой мира Аллой Кудрявцевой. И Мария проиграла. Со счётом 2/6, 4/6.



Никогда с сезона-2004 позиции Шараповой не казались настолько уязвимыми. В том году она не была надеждой мирового тенниса. И не была даже главной российской теннисисткой.



Монреаль-2008 и травма плеча.

Но худшее случилось немного позже. Мария отдохнула немногим больше месяца и вышла на корт в Монреале. Во втором раунде Шарапова одержала непростую трёхсетовую победу над 56-й ракеткой мира Мартой Домачовской, но всё это забылось после несостоявшегося матча третьего круга.



Мария не проиграла Аи Сугияме — она просто не смогла принять участие в матче из-за травмы. Той самой травмы плеча, из-за которая россиянка вынуждена была перенести операцию и пропустила больше восьми месяцев. Ужасный год не мог закончиться хуже.



Australian Open-2010 — поражение от Кириленко.

На Открытом первенстве Австралии того года Мария заработала 16 тысяч долларов и получила пять очков в рейтинг. Пять.



Всё из-за того, что в первом раунде сильнее оказалась Мария Кириленко, которая прекрасно провела сложнейший матч и не теряла самообладания в его ключевые моменты, — 6/7 (4), 6/3, 4/6.



Неприятен сам факт того, что Шарапова уступила теннисистке, которая в парном разряде играла куда лучше, чем в одиночном. Но также нельзя сказать, что Кириленко провела турнир всей жизни — кроме Шараповой, она одолела Ивонн Мойсбургер и Роберту Винчи (114-я и 63-я ракетки мира), а Динару Сафину прошла на отказе. В четвертьфинале Кириленко потерпела поражение от Цзе Чжан.



Индиан-Уэллс-2011 — доминирование Возняцки.

В 2011 году Каролин Возняцки была первой ракеткой мира и вообще демонстрировала довольно симпатичную игру. Но в полуфинале «Премьера» в Индиан-Уэллсе действительно показывала теннис лишь одна теннисистка. Шарапова действовала поспешно и неровно — всё это вылилось в три гейма, взятые в двух партиях матча. Этот поединок хотелось забыть как можно скорее.



Олимпиада-2012 и всего один гейм в матче с Сереной.

Тот матч, о котором писать вообще не хочется. Несмотря на то, что я болею за Серену, это было очень неприятно.



Мария провела отличный матч против Лисицки, выглядела гораздо увереннее Клийстерс и взяла реванш у Кириленко. Всё было хорошо, все ждали интересного финала с Сереной, хотя и понимали, что для победы нужно будет небольшое чудо.



Чуда не произошло. Одинокие крики с трибун «Маша, давай!» поглощались ледяным спокойствием Серены и беспомощностью Шараповой. В своё время мир надеялся, что вывеска «Серена-Шарапова» станет чем-то в духе «Федерер-Надаль». На Олимпиаде-2008 стало ясно, что этого не будет.



Майами-2013 и кошмар в концовке финала.

Последний матч с Сереной в этом списке. Неизбежное, но от этого не менее алогичное, поражение.



Шарапова отлично продвигалась по сетке, серьёзно поборовшись только с Сарой Эррани, и подошла к финалу в отличной форме. Что и проявилось в первом сете — Мария действовала острее, Серена ошибалась — и вот первую партию забирает российская теннисистка. Отлично, возможно, Мария всё-таки пробьёт набивший оскомину психологический барьер?



Во втором сете даже самые оптимистично настроенные болельщики начали в этом сомневаться. А в третьем сете играла только Уильямс — Шарапова не взяла ни одного гейма и не смогла противопоставить американке вообще ничего.



Штутгарт-2015 и неоформившееся противостояние с Кербер.