Звонарёва снялась со своего первого матча с апреля 2015 года из-за травмы
Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева Кэти Боултер.
32-летняя москвичка выиграла первую партию на
В первой партии Вера получила повреждение ноги, а во второй отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:3.
Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.
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