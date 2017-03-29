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https://sport.mail.ru/news/tennis/29241478/
29 марта 2017, 12:31 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва снялась со своего первого матча с апреля 2015 года из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева Кэти Боултер.

32-летняя москвичка выиграла первую партию на тай-брейке — 7:6 (10:8), отыграв три сетбола.

В первой партии Вера получила повреждение ноги, а во второй отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:3.

Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.
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