Звонарёва снялась со своего первого матча с апреля 2015 года из-за травмы

32-летняя москвичка выиграла первую партию на тай-брейке — 7:6 (10:8), отыграв три сетбола.



В первой партии Вера получила повреждение ноги, а во второй отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:3.



Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.