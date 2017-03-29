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29 марта 2017, 11:46 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка: Во втором сете ощутил сильнейшую усталость

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о причинах своего поражения от немца Александра Зверева в 1/8 финала турнира в Майами.

Швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> рассказал о причинах своего поражения от немца Александра <span class=error>Зверева</span> в 1/8 финала турнира в Майами. Увеличить
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«На старте второй партии я провёл очень плохой гейм, после чего мне уже не удалось вернуться в матч. Ощутил сильную психологическую и физическую усталость, а моя игра просто развалилась», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.
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