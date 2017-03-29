Роджер Федерер: Рад, что смог победить в двух партиях
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей победе над испанцем Роберто
Баутистой-Агутом в 1/8 финала турнира в Майами.
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Видимо, что-то случилось...
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«Чувствовал себя на корте комфортно. Эта встреча отличалась от предыдущей. На подаче Роберто у меня было не так много шансов, поэтому я расстраивался, когда мне не удавалось их реализовать. В такой ситуации важно было не терять позитивный настрой.
Думаю,
Кроме того, швейцарец сообщил о восстановлении после затяжных игр.
«Принять участие в напряжённой встрече, а на утро проснуться бодрым и полным сил, — это как сходить в клуб. С годами ощущения меняются. Мне кажется, многим знакомо это чувство (улыбается). Впрочем, лично я никогда не увлекался ночными тусовками», — добавил Федерер.
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