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29 марта 2017, 11:11 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Рад, что смог победить в двух партиях

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей победе над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в 1/8 финала турнира в Майами.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о своей победе над испанцем <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутистой-Агутом</nobr> в 1/8 финала турнира в Майами. Увеличить
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«Чувствовал себя на корте комфортно. Эта встреча отличалась от предыдущей. На подаче Роберто у меня было не так много шансов, поэтому я расстраивался, когда мне не удавалось их реализовать. В такой ситуации важно было не терять позитивный настрой.

Думаю, Баутиста-Агут провёл поединок на очень хорошем уровне. Он атаковал при первой же возможности. Мне было нелегко ему противостоять. Кроме того, на старте матча мне мешало яркое солнце. Рад, что в итоге сумел выиграть в двух партиях, — цитирует Роджера пресс-служба АТР.

Кроме того, швейцарец сообщил о восстановлении после затяжных игр.

«Принять участие в напряжённой встрече, а на утро проснуться бодрым и полным сил, — это как сходить в клуб. С годами ощущения меняются. Мне кажется, многим знакомо это чувство (улыбается). Впрочем, лично я никогда не увлекался ночными тусовками», — добавил Федерер.
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