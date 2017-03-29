Шарапова призналась, что задумывалась о завершении карьеры в 2016 году

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Но после отстранения Шарапова, по ее словам, поняла, что не хочет завершать карьеру на чужих условиях и вновь обрела желание играть в теннис.

«В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры, когда почувствовала, что мое тело начало меня подводить, — призналась она. — Сейчас я на том этапе карьеры, который ближе к концу, чем к началу, и хочется завершить ее на своих условиях».

Она рассказала, чем занималась во время своей дисквалификации.

«Это дало мне время пожить для себя, — сказала Шарапова. — Я съездила на “Коачеллу” (музыкальный фестиваль в Калифорнии — прим. ТАСС) в прошлом году и сказала: “Ого, здесь 120 тыс. человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала”. Дисквалификация позволила мне осознать, что я могу жить без тенниса. Я поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить время».

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил ее отстранение до 15 месяцев.