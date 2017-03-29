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29 марта 2017, 10:12 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Расписание девятого игрового дня

Среда, 29 марта — девятый игровой день турнира Miami Open в Майами (США). Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи женских и мужских соревнований, а также пройдут поединки парного разряда.

Среда 29 марта — девятый игровой день турнира Miami <span class=error>Open</span> в Майами (США). Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи женских и мужских соревнований а также пройдут поединки парного разряда. Увеличить
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На корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдут две представительницы России — Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Среда, 29 марта 2017 года.

Stadium. Начало в 10:45 (17:45 по московскому времени)
Андрея Клепач и Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения/Испания) — Чань Юн-Янь и Мартина Хингис (Тайвань/Швейцария, 5).

Не ранее 13:00 (20:00)
Симона Халеп (Румыния, 3) — Йоханна Конта (Великобритания, 10).

Не ранее 15:00 (22:00)
Фабио Фоньини (Италия) — Кеи Нишикори (Япония, 2).

Не ранее 19:00 (2:00)
Анжелик Кербер (Германия, 1) — Винус Уильямс (США, 11).

Не ранее 21:00 (4:00)
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13).

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00)
Габриэла Дабровски и Сю И-Фань (Канада/Китай) — Екатерина Макарова и Елена Веснина (Россия 2).

Не ранее 13:00 (20:00)
Филипп Петцшнер и Александр Пейя (Германия/Австрия, PR) — Брайан Бэйкер и Даниэль Нестор (США/Канада).

Далее
Лукаш Кубот и Марсело Мело (Польша/Бразилия, 6).

Далее
Боб Брайан и Майк Брайан (США, 3) — Марин Чилич и Никола Мектич (Хорватия).
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