Определился состав сборной Казахстана в матче Кубка Дэвиса против Китая
Определился окончательный состав национальной сборной Казахстана на матч первой группы зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса против команды Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
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Капитан Казахстана Диас Доскараев вызвал на встречу Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова и Дмитрия Попко.
Капитан сборной Китая Вей Джианг пригласил Ди У, Цзе Чжанга,
Напомним,
Расписание матчей Казахстан — Китай:
7 апреля
Начало матчей в 12:00
8 апреля
Начало в 13:00
9 апреля
Начало в 14:00
Кубок Дэвиса (DavisCup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.
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