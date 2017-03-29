Определился состав сборной Казахстана в матче Кубка Дэвиса против Китая

Капитан Казахстана Диас Доскараев вызвал на встречу Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова и Дмитрия Попко.



Капитан сборной Китая Вей Джианг пригласил Ди У, Цзе Чжанга, Мао-Ксин Гонга и Янь Байа.



Напомним, 7—9 апреля 2017 года в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч Кубка Дэвиса (I группа зоны Азия/Океания), где мужская сборная поборется за выход в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Китая.



Расписание матчей Казахстан — Китай:



7 апреля

Начало матчей в 12:00



8 апреля

Начало в 13:00



9 апреля

Начало в 14:00



Кубок Дэвиса (DavisCup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.