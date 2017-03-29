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29 марта 2017, 10:06 | Теннис | Sports.kz

Определился состав сборной Казахстана в матче Кубка Дэвиса против Китая

Определился окончательный состав национальной сборной Казахстана на матч первой группы зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса против команды Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Определился окончательный состав национальной сборной Казахстана на матч первой группы зоны Азия/Океания Кубка <span class=error>Дэвиса</span> против команды Китая передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. Увеличить
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Капитан Казахстана Диас Доскараев вызвал на встречу Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова и Дмитрия Попко.

Капитан сборной Китая Вей Джианг пригласил Ди У, Цзе Чжанга, Мао-Ксин Гонга и Янь Байа.

Напомним, 7—9 апреля 2017 года в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч Кубка Дэвиса (I группа зоны Азия/Океания), где мужская сборная поборется за выход в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Китая.

Расписание матчей Казахстан — Китай:

7 апреля
Начало матчей в 12:00

8 апреля
Начало в 13:00

9 апреля
Начало в 14:00

Кубок Дэвиса (DavisCup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

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