WTA не накажет организаторов турнира в Майами за крики зрителей в адрес Кузнецовой
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет наказывать организаторов турнира в Майами за неподобающее поведение зрителей по отношению к россиянке Светлане Кузнецовой. Об этом ТАСС заявила старший
вице-президент WTA по коммуникациям Хизер Боулер.
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В ночь на среду в матче 1/8 финала турнира в Майами между Кузнецовой и американкой Винус Уильямс один из болельщиков крикнул россиянке, чтобы она «возвращалась в Москву». Также на трибунах был слышен свист. По итогам встречи Кузнецова уступила Уильямс со счетом 3:6, 6:7 (4:6).
«Об этом случае (организаторы) нам не сообщили, но после вашего запроса мы связались с судьей, — сообщила Боулер. — Только один человек кричал с трибуны (оскорбительные выражения), другие же зрители негативно отреагировали на происходящее. Это был единичный случай, и как правило, в таких обстоятельствах судья просит болельщиков сохранять тишину. В случае, если
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