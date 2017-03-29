WTA не накажет организаторов турнира в Майами за крики зрителей в адрес Кузнецовой

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В ночь на среду в матче 1/8 финала турнира в Майами между Кузнецовой и американкой Винус Уильямс один из болельщиков крикнул россиянке, чтобы она «возвращалась в Москву». Также на трибунах был слышен свист. По итогам встречи Кузнецова уступила Уильямс со счетом 3:6, 6:7 (4:6).