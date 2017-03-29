Рафаэль Надаль: Здорово, что мы с Федерером по-прежнему можем бороться за победу на каждом турнире
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший участником ¼ финала «Мастерса» в Майами, поделился ожиданиями от противостояния с американцем Джеком Соком.
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«Джек действует мощно и агрессивно. Он здорово подаёт, отлично пробивает как с форхенда, так и с бэкхенда. Мне тоже нужно будет атаковать, иначе я вряд ли смогу рассчитывать на победу. Постараюсь сосредоточиться на своей подаче и сыграть как можно острее», — цитирует Рафаэля официальный сайт АТР.
Кроме того, испанец оценил результаты, показанные им и швейцарцем Роджером Федерером на старте сезона.
«Думаю, год начался хорошо для нас обоих. Разумеется, Роджер добился чуть большего. Впрочем, я тоже доволен уровнем своего тенниса. И для меня, и для Федерера очень важно
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