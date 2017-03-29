Рафаэль Надаль: Здорово, что мы с Федерером по-прежнему можем бороться за победу на каждом турнире

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«Джек действует мощно и агрессивно. Он здорово подаёт, отлично пробивает как с форхенда, так и с бэкхенда. Мне тоже нужно будет атаковать, иначе я вряд ли смогу рассчитывать на победу. Постараюсь сосредоточиться на своей подаче и сыграть как можно острее», — цитирует Рафаэля официальный сайт АТР.

Кроме того, испанец оценил результаты, показанные им и швейцарцем Роджером Федерером на старте сезона.