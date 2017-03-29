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29 марта 2017, 9:58 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Здорово, что мы с Федерером по-прежнему можем бороться за победу на каждом турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший участником ¼ финала «Мастерса» в Майами, поделился ожиданиями от противостояния с американцем Джеком Соком.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> ставший участником ¼ финала <span class=error>Мастерса</span> в Майами поделился ожиданиями от противостояния с американцем Джеком Соком. Увеличить
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«Джек действует мощно и агрессивно. Он здорово подаёт, отлично пробивает как с форхенда, так и с бэкхенда. Мне тоже нужно будет атаковать, иначе я вряд ли смогу рассчитывать на победу. Постараюсь сосредоточиться на своей подаче и сыграть как можно острее», — цитирует Рафаэля официальный сайт АТР.

Кроме того, испанец оценил результаты, показанные им и швейцарцем Роджером Федерером на старте сезона.

«Думаю, год начался хорошо для нас обоих. Разумеется, Роджер добился чуть большего. Впрочем, я тоже доволен уровнем своего тенниса. И для меня, и для Федерера очень важно по-прежнему иметь возможность бороться за титул на каждом турнире», — добавил Надаль.
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