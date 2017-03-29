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29 марта 2017, 9:38 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Гоффин в двух сетах проиграл Нику Киргиосу на соревнованиях в Майами

Бельгийский теннисист Давид Гоффин не смог преодолеть барьер 1/8 финала турнира в Майами, уступив в двух партиях австралийцу Нику Киргиосу, — 6/7 (5), 3/6.

Бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффин</span> не смог преодолеть барьер 1/8 финала турнира в Майами уступив в двух партиях австралийцу Нику <span class=error>Киргиосу</span> — 6/7 (5) 3/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 37 минут. 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Гоффин, совершил пять подач навылет и две двойные ошибки. 21-летний Ник, находящийся на 16-й позиции в мировой классификации, реализовал один брейк-пойнт, сделал 12 эйсов и пять раз ошибался при подаче. Австралиец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В четвертьфинале соревнований Miami Open Киргиос померится силами с немцем Александром Зверевым.
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