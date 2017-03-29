Давид Гоффин в двух сетах проиграл Нику Киргиосу на соревнованиях в Майами
Бельгийский теннисист Давид Гоффин не смог преодолеть барьер 1/8 финала турнира в Майами, уступив в двух партиях австралийцу Нику Киргиосу, — 6/7 (5), 3/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 37 минут. 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Гоффин, совершил пять подач навылет и две двойные ошибки. 21-летний Ник, находящийся на 16-й позиции в мировой классификации, реализовал один
В четвертьфинале соревнований Miami Open Киргиос померится силами с немцем Александром Зверевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter