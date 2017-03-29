Давид Гоффин в двух сетах проиграл Нику Киргиосу на соревнованиях в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час 37 минут. 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Гоффин, совершил пять подач навылет и две двойные ошибки. 21-летний Ник, находящийся на 16-й позиции в мировой классификации, реализовал один брейк-пойнт, сделал 12 эйсов и пять раз ошибался при подаче. Австралиец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В четвертьфинале соревнований Miami Open Киргиос померится силами с немцем Александром Зверевым.