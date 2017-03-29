Датчанка Каролина Возняцки пробилась в полуфинал теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Датчанка Каролина Возняцки вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Возняцки, 12-й номер посева, в четвертьфинале обыграла чешку Люцию Шафаржову — 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту. Счет личных встреч стал 5−3 в пользу датчанки.
Возняцки в полуфинале сыграет с еще одной представительницей Чехии Каролиной Плишковой, второй ракеткой турнира.
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