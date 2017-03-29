Датчанка Каролина Возняцки пробилась в полуфинал теннисного турнира в Майами

Возняцки, 12-й номер посева, в четвертьфинале обыграла чешку Люцию Шафаржову — 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту. Счет личных встреч стал 5−3 в пользу датчанки.

Возняцки в полуфинале сыграет с еще одной представительницей Чехии Каролиной Плишковой, второй ракеткой турнира.