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29 марта 2017, 8:57 | Теннис | Р-Спорт

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в полуфинал теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Датчанка Каролина Возняцки вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Возняцки, 12-й номер посева, в четвертьфинале обыграла чешку Люцию Шафаржову — 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту. Счет личных встреч стал 5−3 в пользу датчанки.

Возняцки в полуфинале сыграет с еще одной представительницей Чехии Каролиной Плишковой, второй ракеткой турнира.
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