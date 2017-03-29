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29 марта 2017, 8:56 | Теннис | Р-Спорт

Первая ракетка теннисного турнира в Майами Вавринка проиграл в четвертом раунде

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка уступил в четвертом раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Вавринка уступил обладателю 16-го номера посева немцу Александру Звереву — 6:4, 2:6, 1:6. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Зверев в четвертьфинале сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, у которого 12-й номер посева.
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