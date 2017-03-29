Первая ракетка теннисного турнира в Майами Вавринка проиграл в четвертом раунде
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка уступил в четвертом раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Вавринка уступил обладателю 16-го номера посева немцу Александру Звереву — 6:4, 2:6, 1:6. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.
Зверев в четвертьфинале сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, у которого 12-й номер посева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter