Miami Open. Кузнецова и Младенович завершили выступление на парном турнире
Российская теннисистка Светлана Кузнецова и её напарница из Франции Кристина Младенович покидают парные соревнования в Майами, потерпев в ¼ финала турнира поражение от чешки Андреи Главацковой и китаянки Пэн Шуай, — 1/6, 4/6.
Встреча пар продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Светлана и Кристина записали в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав один
В борьбе за выход в финал соревнований в парном разряде Главацкова и Шуай сразятся с победительницами матча Елена Веснина и Екатерина Макарова (Россия) — Габриэла Давбровски и
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