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https://sport.mail.ru/news/tennis/29236440/
29 марта 2017, 1:35 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Кузнецова и Младенович завершили выступление на парном турнире

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и её напарница из Франции Кристина Младенович покидают парные соревнования в Майами, потерпев в ¼ финала турнира поражение от чешки Андреи Главацковой и китаянки Пэн Шуай, — 1/6, 4/6.

Встреча пар продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Светлана и Кристина записали в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав один брейк-пойнт. Их оппонентки ни разу не подавали навылет, но сделали четыре брейка.

В борьбе за выход в финал соревнований в парном разряде Главацкова и Шуай сразятся с победительницами матча Елена Веснина и Екатерина Макарова (Россия) — Габриэла Давбровски и И-Фань Сю (Канада/Китай).
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