Miami Open. Кузнецова и Младенович завершили выступление на парном турнире

Встреча пар продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Светлана и Кристина записали в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав один брейк-пойнт. Их оппонентки ни разу не подавали навылет, но сделали четыре брейка.

В борьбе за выход в финал соревнований в парном разряде Главацкова и Шуай сразятся с победительницами матча Елена Веснина и Екатерина Макарова (Россия) — Габриэла Давбровски и И-Фань Сю (Канада/Китай).